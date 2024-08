Mãe de Davi surpreende após acusações contra o filho: “Luto”

Elisângela Brito fez uma publicação nesta segunda-feira, 5 - Foto: Reprodução | Instagram

Elisângela Brito, mãe do campeão do BBB 24, Davi Brito, deixou os seguidores preocupados ao fazer uma publicação nos stories de seu Instagram, nesta segunda-feira, 5.

Ela postou uma imagem de luto. "Eu estou de luto na presença", diz a imagem. Nos comentários, internautas reagiram ao post com preocupação. "Deus seja louvado", disse um. Outro escreveu: "Meus sentimentos".

A publicação foi feita logo o Davi Brito ser alvo de uma medida protetiva da Justiça, solicitada pela musa do Boi Garantido, Tamires Assis, com quem o baiano viveu um romance. O baiano foi acusado pela mulher de ameaçá-la.



Agora vieram à tona supostas imagens, prints e mensagens trocadas entre os dois. Em um dos anexos do processo, divulgados pelo site Em Off, Davi aparece mostrando uma arma de fogo para Tamires. “Tá vendo essa arma, imagina o que pode acontecer com qualquer pessoa, eu quero que você veja isso, isso aqui é para você também”, teria dito o ex-BBB, conforme Tamires.

Em contato com o Portal A TARDE, a defesa de Davi disse que não teve acesso aos autos do processo registrado pela Justiça do Amazonas. E também não confirmou a veracidade das mensagens.



Publicação foi feita nesta segunda-feira, 5 | Foto: Reprodução | Instagram

De novo?

Em abril deste ano, a mãe de Davi fez algo semelhante ao fazer uma publicação com uma imagem que dizia “LUTO”.



A imagem, que é muito utilizada ao se referir ao falecimento de alguém, foi usada pelo perfil de Elisângela em uma publicação motivacional. “Morreu hoje! Toda palavra de maldição lançada contra sua vida. Prepara-se para as surpresas de Deus agora”, dizia a legenda.