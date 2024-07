Mãe de Davi Brito quer lançar pré-candidatura a vereadora em Salvador

Elisangela Brito é mãe de Davi Brito, campeão do BBB 24 - Foto: Reprodução | Instagram @daviooficialll

Elisangela Brito, mãe de Davi Brito, campeão do Big Brother Brasil 24, revelou durante live no Instagram, na noite desta quarta-feira (19), que deve lançar sua pré-candidatura para vereadora, em Salvador, nas eleições de outubro. Ainda segundo Elisangela, quem decidirá se ela vai, ou não, se candidatar, será Deus.

"Eu tô aqui até o dia 2 de julho, em oração, para esperar de Deus uma resposta [para se candidatar, ou não]. Se lá tiver uma aptidão para que eu me candidate, eu espero que vocês venham comigo, venham nesse mesmo propósito. Podem colocar sugestões das necessidades [da população], porque [a política] não é uma mágica. Existe luta", disparou Elisangela.

A mãe do ex-BBB ainda revelou que assim como teve a missão de lutar por seu filho, enquanto ele estava no reality, irá também lutar pela população soteropolitana, caso seja eleita. "Eu lutei muito pelo meu filho no BBB, de todas as formas lícitas e corretas, eu lutei por ele, eu fui fiel. E eu vou lutar pelo direito do povo, sempre, se eu for candidata, eu estarei ali, para lutar pelos seus direitos e pela sua dignidade", frisou Elisangela.

Assista: