Defesa de Davi toma atitude sobre vazamento de prints

Tamires de Assis garantiu ter recebido ameaça de Davi Brito

A defesa de Davi Brito conversou com o Portal A TARDE sobre o vazamento de supostos prints de conversas do campeão do BBB com a ex, Tamires Assis, musa do Boi Garantido. Nas imagens, que repercutiram na web, o baiano aparece segurando uma arma e também dá indícios de que estaria sonegando impostos.

O Portal A TARDE questionou a defesa sobre o caso. Segundo um representante legal do ex-motorista por aplicativo, a questão corre sob segredo de Justiça.

“Já solicitamos habilitação nos autos, estamos aguardando acesso ao processo, pois encontra-se em segredo de Justiça”, explicou o advogado.

Ao ser questionado sobre como Davi está lidando com as acusações após a exposição dos prints e quais medidas estão sendo tomadas, o advogado disse ainda que “quanto aos prints, não podemos ainda avaliar a validade da suposta prova”.

O baiano ainda não se pronunciou oficialmente sobre as acusações. No entanto, logo após o suposto vazamento, ele publicou um stories no Instagram onde dizia: “o mal por si só, se destrói”.