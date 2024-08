Davi aparece vendendo picolé na praia e diz: "Precisando de dinheiro"

Davi apareceu vendendo picolé - Foto: Reprodução | Redes Sociais

O vencedor do BBB 24, Davi Brito, relembrou os velhos tempos neste domingo, 4, e apareceu vendendo picolé em uma praia de Salvador. Em um vídeo publicado no Instagram, o influenciador brincou com a situação: "Na correria! Tô duro, precisando de dinheiro".

Vale lembrar que, antes da fama, o baiano começou a trabalhar ainda criança para contribuir com as despesas da casa e, aos oito anos, vendia água mineral e picolé nos ônibus de Salvador para ajudar a família.

Após vencer o BBB, Davi ganhou documentário no Globoplay, construiu uma casa na capital baiana, comprou carros e já teria usado quase todo o prêmio de R$ 2,9 milhões.

Ainda na última quarta-feira, 31, o agora influencer foi alvo de diversas polêmicas, teve o vínculo com a Globo rompido e perdeu 1,5 milhão de seguidores no Instagram.

Confira o vídeo: