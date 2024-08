Mãe de Davi abre o jogo sobre polêmicas do filho: "Lei do retorno"

Elisangela Brito saiu em defesa do filho - Foto: Reprodução | Instagram

Mãe de Davi Brito, vencedor do BBB 24 da Globo, Elisangela Brito usou suas redes sociais na tarde desta sexta-feira, 19, para compartilhar uma reflexão com o público. Em um vídeo, ela mencionou uma metáfora sobre a "lei do retorno".

"Eu venho aqui trazer para vocês uma breve reflexão. A palavra lançada contra o nosso próximo, enganosamente, falsamente, olha o que ela faz... Aquele momento parecem deliciosas e prazerosas aquelas palavras, mas olha o que ela faz… Ela faz isso, olha! Ela retorna para a boca que falou. E o corpo paga", iniciou a mãe do ex-brother.

"Quantas pessoas têm perguntado hoje: 'por que estou sofrendo?', 'por que estou padecendo?'. É a lei do retorno! Então, a partir de hoje, pense no que você vai falar porque existe a lei do retorno", completou.

Com a repercussão da postagem, internautas passaram a apontar uma possível indireta de Elisangela Brito ao público que vem criticando o filho.

Nos últimos dias, Davi esteve entre os assuntos mais comentados da web após alegar estar doente e cancelar um encontro com sua então affair, Tamires Assis. A manauara, que iria visitá-lo em Salvador, precisou desistir da viagem às pressas a pedido de Davi.

A situação ganhou destaque quando internautas descobriram que o ex-BBB 24 usou uma 'imagem falsa' para mostrar que estava com febre. Além disso, segundo o colunista Gabriel Perline, da Contigo!, Davi Brito também perdeu um contrato com uma casa de apostas ao divulgar uma empresa concorrente.

