Deu bolo? Affair de Davi revela motivo para adiar visita: "Desistindo"

Davi Brito segue causando. Após a web ter acusado ele de simular uma doença, a polêmica aumentou quando Tamires Assis, a crush do baiano, revelou que ele pediu para cancelar o esperado reencontro dos dois com ela já no avião.

Pelas redes sociais, a musa do Boi Garantido do Festival Folclórico de Parintins contou que estava viajando para Salvador quando foi surpreendida com uma mensagem do campeão do BBB24 pedindo para ela não ir.

“Estou aqui no aeroporto de Brasília, onde seria a conexão para eu ir para Salvador. Vou ter que retornar para Manaus por uma decisão que o Davi teve. Ele disse que não está bem. Eu estava entrando no avião no momento em que ele me mandou uma foto do termômetro com a febre e [dizendo] que estava passando muito mal”, relatou ela.



“Ele resolveu adiar essa minha ida para Salvador. Eu estava super empolgada, me organizei para passar esses dias lá, conhecer a cidade, a cultura, a culinária, tudo que estava imaginando que ia viver e conhecer, mas ele pediu para que eu voltasse em outro momento”, completou.

Tamires disse que chegou a ser difamada na web. “Foi uma decisão dele. Por que estou falando isso? Porque tem um monte de gente falando um monte de besteira, que eu não quis ir, que eu desisti, que eu larguei ele doente. Gente, nada a ver, tá? Eu tava a caminho de Salvador”, garantiu.

Ela reforçou que ainda pretende visitar a cidade baiana: “E em respeito à decisão do Davi, eu estou retornando a Manaus. Não tem nada a ver com eu não querer ir ou ter desistido de ir. Estou voltando, em outro momento a gente se encontra”, encerrou.

Mas a história da doença de Davi não foi bem aceita pelos internautas, que o acusaram de usar uma foto de termômetro da internet para inventar que estava doente.

Outro detalhe chamou a atenção: primeiro o baiano disse que estava com uma virose, mas depois acabou associando seu mal-estar com o fato de ter feito uma tatuagem recentemente.

Davi e Tamires Assis se conheceram no Festival de Parintins, em junho. Os pombinhos trocaram selinhos publicamente e o ex-motorista por aplicativo se disse apaixonado pela musa.

