Desesperada, Raquel Brito faz desabafo e diz que querem "matar" Davi

A baiana Raquel Brito, irmã do vencedor do BBB 24, está preocupada com Davi Brito e usou as redes sociais para fazer um desabafo desesperado. No perfil dela no X (antigo Twitter), na noite desta quarta-feira, 3, a ex-manicure declarou que estão querendo "matar" o novo milionário.

De acordo com Raquel, as críticas, ataques virtuais e fake news que o irmão sofre podem ter consequência graves. “É muita gente ruim, inventando um monte de mentiras a troco de quê? [...] Sabe o que eles querem? Matar ele ou esperar ele entrar em depressão”, escreveu.

Sabe o que eles querem? Matar ele ou Esperar ele entrar em depressão? — Raquel Brito (@Raquelbritooofc) July 4, 2024

Irmã mais velha, a jovem explicou o motivo de expor a situação na internet e sair em defesa do ex-brother: “Eu aceito que digam um monte de coisa aqui de mim, mas de Davi não!!!”.

Vale lembrar que Davi Brito já era atacado durante o confinamento dele no reality show global, mas tudo piorou após o término do programa, quando o relacionamento dele com a empreendedora Mani Reggo chegou ao fim.

Desde então, várias polêmicas envolvendo o ex-motorista por aplicativo surgiram e agora ele virou assunto novamente por engatar um namoro relâmpago com Tamires Assis, uma musa do Boi Garantido, e se meter em uma confusão por anunciar um suposto programa dedicado a ele na Rede Globo.