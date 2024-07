Irmã de Davi, Raquel nega estar escorada na grana do campeão do BBB

Raquel Brito é irmã de Davi, vencedor do BBB 24 - Foto: Reprodução | Instagram @raquelbritoofc

A vida de Davi Brito, campeão do BBB 24, mudou completamente após a participação no reality show global. Naturalmente, a realidade da família dele também acabou sendo transformada após a fama. Porém, segundo um relato publicado nas redes sociais por Raquel Brito, irmã do ex-motorista por aplicativo, é cada um por si no quesito financeiro.

O pronunciamento feito por Raquel surgiu para calar os burburinhos de que ela estaria escorada na grana de Davi, que saiu milionário do Big Brother. As acusações haviam começado por causa de uma foto que a jovem postou curtindo na praia, na manhã nesta segunda-feira (24).

Sem papas na língua, ela declarou que não depende financeiramente do irmão. "Fiquem aí, bestas, achando que eu vivo as custas de Davi. Eu que não pague meu pau não!", escreveu.

| Foto: Reprodução | Instagram @raquelbritoofc

Atualmente, Raquel Brito trabalha informalmente como influenciadora digital e faz parcerias na redes sociais. Ela também pretende investir em cursos e já anunciou que vai ensinar os seguidores a ganhar dinheiro e a ter aptidão como manicure e pedicure.