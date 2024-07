Davi usa foto do termômetro de outra pessoa para dizer que está doente

Davi sofreu críticas por publicação - Foto: Reprodução

Campeão do BBB 24, Davi Brito foi até os stories do Instagram anunciar que está doente. O baiano, que acabou de fazer uma tatuagem, alegou que o procedimento estético o causou efeitos colaterais como dor de cabeça e febre.

O discurso foi para justificar a ausência de seu novo affair, Tamires, que prometera viajar para Salvador nesta terça-feira, 16, para visitar o amado.

"Eu não estou me sentindo bem. Acho que é a questão de fazer tatuagem, que dá aquele mal estar no corpo. A Tamires estava para vir pra Salvador hoje, mas ela não vem mais. Estou falando só para vocês não estarem apertando a mente da menina. É isso que está acontecendo. Estou com dor de cabeça e febre alta. Não estou bem mesmo", disse o baiano.

Após a fala, o ex-BBB publicou a foto de um termômetro acusando a temperatura de 38.6ºC, com uma música gospel ao fundo.

Entretanto, internautas perceberam que a imagem usada por Davi foi pega no Google e tirada por outra pessoa.

Após a repercussão negativa, Davi apagou a publicação.