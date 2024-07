Musa do Boi Garantido, namorada de Davi Brito virá visitá-lo na Bahia

Davi e Tamires - Foto: Reprodução

O relacionamento de Davi Brito segue evoluindo. Tamires Assis, musa do Boi Garantido, do Festival de Parintins, já está com passagem comprada para visitar o amado em Salvador. A novidade foi revelada pelo próprio campeão do BBB 24 nesta segunda-feira, 8.

“Semana que vem, com fé em Deus, se der tudo certinho, ela já vai estar aqui comigo. Vou apresentar um pouco a ela sobre a nossa cultura baiana, nosso povo nordestino, um pouco do Nordeste e vai ser tudo de bom e maravilhoso”, projetou.

Para receber o mozão, Davi está planejando uma surpresa, mas os seguidores só descobrirão no dia.

Natural de Manaus, Tamires é uma das favoritas para assumir o lugar da também ex-BBB Isabelle como cunhã-poranga do Boi Garantido em 2025.