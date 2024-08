Lumena passa a visão para Davi após cancelamento: ‘Ainda dá tempo’

- Foto: Reprodução/Redes Sociais

A carreira do baiano Davi Brito está indo de mal a pior, o que fez os fãs e apoiadores dele ficarem extremamente preocupados com o destino que o campeão do Big Brother Brasil 24 pode trilhar.



Envolvido em várias polêmicas, como a da febre falsa, o rompimento do romance com Tamires Assis logo após o término com Mani Reggo e a quebra de um contrato de publicidade, o cria de Cajazeiras recebeu um conselho de Lumena Aleluia, que também é ex-BBB e baiana, e entende de 'cancelamento'.



Em uma postagem feita nas redes sociais, Lumena compartilhou o que aprendeu por experiência própria depois do confinamento do BBB 21, pois também foi detonada na internet ao sair do programa, e passou a visão para Davi. Segundo ela, o melhor que o ex-motorista por aplicativo pode fazer é investir em uma equipe preparada para cuidar do perfil e dos contratos dele.



"Invista em casa, Davi, mas invista em uma equipe. Se até eu que saí cancelada e nunca cheguei nem perto de bater 1 milhão de seguidores….fui acolhida por grandes marcas de distintos nichos, você também consegue", alertou.