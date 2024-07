Mani Reggo abre o jogo sobre relação com Davi após o término; confira

Davi confirmou o término de relacionamento com Mani Reggo no dia 24 de abril - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Ex-companheira de Davi Brito, a empreendedora Mani Reggo abriu o coração ao falar pela primeira vez sobre o atual vencedor do Big Brother Brasil após o polêmico término de relacionamento entre eles, ocorrido logo após o fim do reality show.

"Não namorávamos, morávamos juntos", declarou em entrevista ao Alo Alo Bahia. Mani Reggo falou ainda sobre a ascensão midiática que teve durante o programa, responsável por impulsionar sua carreira.

"Uma pessoa sair do anonimato, uma pessoa que não tinha rede social, e de repente tá um monte de gente querendo saber 'Quem é Mani Rego? Quem é a mulher mais velha?' Mas eu não deixei minha rotina de trabalho, e as pessoas iam muito lá na barraca [...] Ao decorrer do processo eu fui tentando me adaptar a tudo isso, tem a parte positiva e negativa, mas a parte positiva é que as pessoas me abraçaram muito, foi muito carinho que recebi", explicou.

Sobre a relação com Davi Brito, Mani abriu o jogo: "Não namorávamos, morávamos juntos há 1 ano e seis meses. Eu não me arrependo de nada do que eu fiz do que eu construí, porque tudo foi muito genuíno e verdadeiro da minha parte. Eu sou uma pessoa muito verdadeira, então tudo que eu construí ao decorrer do começo do programa até a finalização dele, foi só para enaltecer uma relação, uma pessoa, foi uma conjunção".

Davi confirmou o término de relacionamento com Mani Reggo no dia 24 de abril, pouco mais de uma semana após deixar a Casa Mais Vigiada do Brasil com o posto de campeão da edição e levando o prêmio de R$ 2,5 milhões.