Mani posta foto romântica e levanta suspeita de reconciliação com Davi | A TARDE

Como quem não quer nada, a empreendedora Mani Reggo fez uma postagem misteriosa e levou os seguidores à loucura na noite desta segunda-feira, 27. O alvoroço começou após Mani publicar uma foto em uma cobertura luxuosa, de duas taças à luz do luar, deixando escapar que estava muito bem acompanhada por alguém com mãos negras e supostamente masculinas.

O clique poderia até indicar que a influenciadora está seguindo o baile após o término com o vencedor do BBB 24, Davi Brito, ou curtindo ao lado de uma amigo, mas um detalhe no dedo polegar da pessoa que estava com Mani fez os fãs do ex-casal especularem que era o próprio Davi ao lado dela. Desde então, a internet está repleta de burburinhos de que Mani e Davi estão se reconciliando.

"É o Davi sim, ele tem uma cicatriz no polegar, tipo um pequeno afundamento, é só comparar uma foto do perfil dele com essa aí. Dá pra perceber há uma pequena cicatriz ou marca na parte lateral esquerda do dedo polegar da mão direita", disse um rapaz em um post do Instagram.

A possibilidade de Mani Reggo e Davi Brito estarem se acertando dividiu opiniões dos seguidores. "A mão é muito parecida com a dele… e eu torço muito para que seja! Muito mesmo! Ainda tenho esperança de ver essa história acontecer aqui fora", comentou uma mulher. "Não é ele, mas ela postou sabendo que daria a entender isso, porque tava sumida das páginas e perdendo seguidor", supôs outra.



Internautas compararam foto de Mani com clique de Davi Brito | Foto: Reprodução/Redes Sociais @manireggo/Gshow

Ao mesmo tempo em que Mani fez a postagem nos stories do Instagram, Davi deu um sumiço das redes sociais, aumentando as suspeitas dos fãs. Entretanto, nenhum dos dois se pronunciou publicamente sobre o assunto até o momento.



O Portal MASSA! entrou em contato com Davi Brito e Mani Reggo para apurar a suposição dos fãs sobre a reconciliação, mas não obteve retorno até a publicação desta matéria.

