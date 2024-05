Mani Reggo apaga todas as fotos com Davi Brito | A TARDE

Mani Reggo parece ter colocado um ponto final na relação amorosa com Davi Brito. A cozinheira e agora influencer apagou todas as fotos ao lado do campeão do BBB 24 na madrugada desta terça-feira, 30.

De 215 publicações, Mani apagou 108 posts relacionados ao ex-namorado. Apesar de ter excluído as publicações com fotos ao lado de dele, ela deixou os dois vídeos onde conta como o ex-casal se conheceu. O post é intitulado 'Uma História de Amor' e foi publicado antes da final do BBB 24.

Vale lembrar que Davi também apagou as publicações ao lado de Mani, incluindo dois posts onde pedia desculpas para a ex e que ela anunciou o fim do relacionamento quando o brother baiano pisou os pés em Salvador como campeão do BBB 24.