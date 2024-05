Davi recupera o Instagram hackeado e desabafa: "Não tá sendo fácil" | A TARDE

O baiano Davi Brito passou por um grande sufoco virtual na noite dessa segunda-feira, 29, após ter o perfil oficial do Instagram invadido por criminosos. Se aproveitando da influência e do alto número de seguidores do campeão do BBB 24, os hackers postaram diversos stories na conta dele divulgando um falso investimento financeiro, com o intuito de que os fãs e seguidores acreditassem e fizessem transferências bancárias. Porém, na madrugada desta terça-feira, 30, o perfil do ex-motorista de aplicativo foi recuperado e voltou para as mãos do verdadeiro dono.

O anúncio da recuperação veio da boca do próprio Davi, que gravou um vídeo para provar que realmente teve acesso ao Instagram. "Pessoal, boa noite. Estou passando aqui para agradecer a cada um de vocês que se movimentaram para me ajudar. Graças a Deus a conta foi recuperada com sucesso. Amanhã estaremos aí voltando às atividades com todo vigor", iniciou.

Reprodução | Redes Sociais

Apesar de estar agradecido por ter voltado ao acesso do perfil, que também é uma ferramenta de trabalho para ele, Davi demonstrou ter ficado muito abalado com mais um desafio a ser enfrentado na carreira. Em um curto espaço de tempo, o vencedor do Big Brother saiu do confinamento, passou por um término conturbado do relacionamento com a empreendedora Mani Reggo e viveu uma verdadeira maratona de compromissos profissionais.



"Fico muito triste. Tô muito triste, muito, muito, muito, muito, com essa situação que aconteceu, porque não é fácil e não está sendo fácil. Mas, com toda a luta, com tudo que está acontecendo, a gente está indo para cima com toda a força que a gente tem. Quero agradecer a cada um de vocês. Deus abençoe e conta recuperada com sucesso. Muito obrigado. A palavra é 'gratidão'. Um beijo, fiquem com Deus", desabafou.