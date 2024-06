Mani Reggo faz "dancinha" com ex-BBBs da edição de Davi | A TARDE

Nesta terça-feira, 4, o São João da Thay promoveu o reencontro de um grupo de ex-BBBs da última edição, quase dois meses após o fim do BBB 24.

Dias antes do evento oficial, que acontecerá nos próximos dias 7 e 8, em São Luís, no Maranhão, quem está aproveitando esse clima junino são Lucas Pizane, Raquelle, Giovanna, Beatriz, Matheus e Marcus Vinícius. No entanto, Mani Reggo, ex de Davi, também marcou presença e ficou "coladinha" com o grupinho dos ex-colegas de confinamento do campeão.

Enquanto o momento esperado não chega, Mani e os ex-BBBs aproveitaram o clima do Maranhão para dançar o passinho do “Tô Bem”, da banda Jovem Dionísio.



Nas redes sociais, a presença de Mani foi bastante comentada por internautas que apontam a ex de Davi com mais fama do que o próprio campeão da edição. “O mais engraçado é a Mani, que nem estava no BBB, e é mais amiga dos ex-BBBs do que o Davi. Tem algo de errado que não está certo!”, comentou uma.



“Não dá. Mani Rêgo no meio dos ex-BBBs se achando gente, pelo amor de Deus!”, disse outra, insatisfeita com a aproximação da turma.

E houve quem aproveitou o momento para debochar: “Quando a ex tem mais engajamento que o tal que ganhou”, escreveu mais um.

Veja o vídeo:





Reprodução | Instagram

Publicações relacionadas