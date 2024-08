Mãe de Davi expõe manipulação da Globo no BBB e polemiza

Mãe de Davi insinuou manipulação da Globo no BBB - Foto: Reprodução | Redes Sociais

A mãe de Davi Brito está causando com um comentário que fez sobre a participação do filho no BBB. Elisângela Brito insinuou uma suposta manipulação da Globo no período do reality.

Ela disse que a emissora ajudou para que seu filho vencesse o Big Brother Brasil 24, que terminou em abril passado. A mulher comentou o tema ao relembrar quando o ex-brother se sentiu perseguido dentro da casa e quase deixou o programa.

A fala controversa da mãe de Davi foi feita nesta sexta-feira, 2, durante uma conversa com fãs do milionário em uma ferramenta de live oferecida pelo X.

Na interação com usuários da plataforma, Elisângela se emocionou ao comentar a acusação feita por Tamires Assis, ex-affair de Brito.

A matriarca, então, lembrou da ocasião em que o baiano conversou com Boninho no confessionário do BBB 24, após até arrumar as suas malas e dizer que desistiria.

"Mandaram ele recuar. Todo mundo viu que tiraram ele dali. Por que não deixou ele apertar o botão? A vida dele ia seguir, ele iria seguir, agora deixar o menino ganhar o programa, um dinheiro, para viver em tribulação", declarou.