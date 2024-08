Sonia Abrão defende Davi, acusado de crime: "Jogam muito sujo"

Sonia Abrão e Davi - Foto: Reprodução

Em meio a tantas críticas, Davi ganhou uma aliada. A apresentadora Sonia Abrão saiu em defesa do baiano no programa "A Tarde é Sua" desta segunda-feira, 5. A comunicadora apontou o ex-motorista de aplicativos como um dos "maiores campeões do Big Brother Brasil".

A jornalista argumentou que o moço de Cajazeiras está afetado emocionalmente por conta de todo o caos que vem vivendo desde que deixou o confinamento da Globo: "Não tô dizendo que tenha a ver com essa história, tô dizendo o que foi o Davi lá dentro e o que ele encontrou como pós aqui fora, um mundo hostil".

Leia mais sobre Davi

>> Mãe de Davi surpreende após acusações contra o filho: “Luto”

>> Davi pode ser preso? Justiça autoriza prisão e revela condição

>> Viciou! Davi faz tatuagem enorme no peito e surpreende com desenho

A história citada pela apresentadora da RedeTV! é a medida protetiva obtida pela ex-affair Tamires Assis, que afirma ter sido ameaçada com arma.

"Ele nunca tinha passado por esse tipo de coisa, e se passou foi na sua vida particular, no seu dia a dia de cidadão comum, o que ele deixou de ser a partir do momento que ele foi um dos maiores campeões do Big Brother Brasil. Veio dinheiro, veio a realização dos sonhos e veio esse pesadelo, de ele ser exposto dessa maneira. Não está preparado pra isso, porque ninguém nunca está", lembrou.

"Cara do bem"

Sonia seguiu falando de outras polêmicas de Davi, mas sempre defendendo o jovem.

"Na essência do Davi que eu vi, que eu senti, que eu votei nele, ele é aquele cara do bem, sim, aquele menino sofrido desde cedo, aquele batalhador, aquele cara que tinha muitos sonhos, aquele cara que foi totalmente massacrado lá dentro", pontuou.

A apresentadora disse que não tem como alguém interpretar ser algo que não é durante 100 dias: "A gente não sabe o que tudo isso que tão fazendo com ele aqui fora vai mexer nessa essência de pureza diante da vida, de capacidade de sonhar e de superar tudo isso que tá acontecendo com ele".

"Pra mim, o Davi que a gente conheceu no BBB é o Davi de sempre. Esse que a gente tá vendo aqui tá tendo que encarar um mundo que ele jamais imaginou, um mundo muito feio, em que as pessoas jogam muito sujo. Ele vai ter que aprender a conviver com isso. Fora isso, vamos aguardar as investigações", pediu.