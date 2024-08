Davi em A Fazenda? Irmã do ex-BBB faz post enigmático e fãs especulam

Davi Brito está sendo cotado para elenco de A Fazenda - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Raquel Brito, irmã do campeão do BBB 24, Davi Brito, movimentou a web na tarde desta terça-feira (6) após fazer uma publicação que deixou os internautas pra lá de curiosos para saber do que se trata.

A baiana, que já trabalhou como assessora do ex-motorista de aplicativo, afirmou que alguém irá participar de um reality.



Sem deixar claro se é ela ou Davi, os seguidores começaram a especular e os burburinhos ganharam força. "Ah esqueci, está vindo um reality para uma pessoa aí... essa semana teremos alguns sinais", escreveu ela no X, antigo Twitter.

Logo, os comentários surgiram e muitos internautas deixaram sua mensagem de apoio caso um dos dois participe de um reality show. "Vai ser campeã", disse uma fã.

"Diva, espero que seja você, seu irmão merece descansar da mídia. Você precisa honrar o sobrenome Brito a partir de agora", afirmou outra. "Se for Davi, não temos mais coração não kkkkk", brincou uma terceira.