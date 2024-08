Davi se pronuncia sobre processo que pode colocá-lo na prisão

Víde mostra o baiano supostamente com arma - Foto: Reprodução | Em Off

Respondendo a processo por supostamente ameaçar a ex-affair Tamires Assis com uma arma, o ex-BBB Davi Brito publicou uma nota se defendendo. O comunicado, assinado pelo advogado Felipe Marcone, afirma que as imputações estão sendo feitsa de "maneira distorcida".

"Davi é uma pessoa íntegra, marcado pela retidão do seu caráter e jamais, em qualquer circunstância, ameaçaria qualquer pessoa, tampouco uma mulher. As imputações que estão sendo feitas, por vezes distorcidas, por outras, sabidamente, falsas, possuem um único intuito de angariar likes, diminuir uma história cercada de lutas e conquistas, bem como escamotear uma finalidade desprezível de terceiros que visam ganhar popularidade sob históricas fantásticas", inicia o comunicado.

"Por isso, é fundamental não julgar precipitadamente com base em rumores inverídicos e alegações fortuitas. A Defesa reitera que Davi Brito jamais ameaçou qualquer pessoa e a verdade será apresentada dentro do devido processo legal, na forma requerida pela Justiça do Amazonas", segue.

"Por fim, confiantes no Poder Judiciário, no bom trabalho desenvolvido pelas autoridades policiais e na imprensa séria do Estado da Bahia, estes são os esclarecimentos que entendemos suficientes para o momento", encerra.

Ameaça

Davi foi alvo de uma medida protetiva por supostamente ameaçar Tamires com uma arma de fogo. A decisão do juiz salienta que o rapaz será preso imediatamente, em 15 dias, caso descumpra as medidas identificadas na Justiça.

Brito não deve se aproximar da influenciadora ao menos em 300 metros, não deve manter contato por qualquer meio de comunicação e também não deve ir aos locais frequentados pela modelo.