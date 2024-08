Polêmica aumenta! Irmã de Davi Brito é envolvida em inquérito policial

Raquel Brito entrou na polêmica entre Davi Brito e Tamires Assis - Foto: Reprodução | Redes Sociais

A polêmica envolvendo Davi Brito e Tamires Assis agora está respingando nos familiares do ex-BBB. A irmã do milionário, Raquel Brito, está envolvida em inquérito policial a partir do processo aberto pela dançarina.

De acordo com informações do site Em Off, depois da repercussão do caso envolvendo a acusação de Tamires contra o ex, Raquel foi às redes sociais em defesa ao irmão.

Na ocasião, ela debochou da modelo, que chegou a afirmar que Davi mostrou arma de fogo para ela: "Camarão no palito... Que ameaça. Eu estaria comendo meu camarão no palito também".

Ela completou: "Nova matéria do jornal... como fazer algo flutuar... como editar uma foto".

O site garantiu que os comentários de Raquel podem piorar a situação da família e que a defesa de Tamires Assis alega que essas postagens dela estariam incentivando os ataques dos fãs do ex-BBB contra a modelo.

O que diz Raquel Brito sobre caso?

O Portal A TARDE procurou a irmã de Davi Brito, que declarou que o jurídico está acompanhando o caso e que um pronunciamento dela e do seu irmão surgirá depois da finalização do processo.

Raquel não negou o envolvimento do seu nome em inquérito, mas pontuou que o caso será resolvido na Justiça.