Davi Brito confirmado em A Fazenda? Atitude do baiano está causando

Davi Brito deu indícios de que estará em A Fazenda - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Davi Brito surpreendeu os seus seguidores com uma atitude em que deu ainda mais indícios de que poderá estar em A Fazenda 24, que estreia em setembro. O ex-BBB começou a seguir o perfil oficial do reality show da Record.

Nesta semana, cabe lembrar, a irmã do milionário, Raquel Brito, deixou no ar a possibilidade de ela ou Brito serem participantes de um próximo programa de confinamento. Alguns internautas até apontaram que ambos poderiam integrar o elenco de A Fazenda.

"Ah, esqueci. Está vindo um reality para uma pessoa aí... Esta semana teremos alguns sinais", declarou a influenciadora, em seu perfil da rede social X.

Em outra ocasião, Davi Brito também garantiu que aceitaria ir para A Fazenda, caso fosse convidado pela emissora paulista.

"Participaria, sim. Tô esperando o convite para o ano que vem, ou esse ano mesmo. Eu vou, viu? Se quiser me colocar na Fazenda, o pau vai quebrar. Bora! Partiu, Fazenda. Alô, me chama aí", disse o famoso, que, na época, ainda tinha acordo comercial com a Globo.