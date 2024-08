Torrou prêmio e perdeu prestígio: por que o pós-BBB de Davi é péssimo

Davi tem ostentado bastante nas redes sociais - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Perdeu dinheiro, prestígio, TV Globo e agora enfrenta acusações a nível de Justiça. A vida de Davi Brito após o BBB 24 é marcada por polêmicas, diferente de um caminho que parecia promissor após ele levar para casa os R$ 2,9 milhões do prêmio máximo do reality.

Uma das primeiras baixas foi a queda de seguidores nas redes sociais: 1,5 milhão de pessoas deixaram de acompanhá-lo no Instagram. Em seguida, Davi enfrentou dificuldades com o mercado publicitário, chegando a perder o contrato com uma empresa de apostas.

Quem responde por Davi desde que ele entrou no “Big Brother Brasil” é a irmã mais velha dele, Raquel Brito, que exerce a função de assessora de imprensa e empresária. Ela chegou a afirmar ter contratado uma equipe de 40 profissionais para cuidar da imagem e das redes sociais do baiano.

VEJA TAMBÉM:

>>>Davi pode ser preso? Justiça autoriza prisão e revela condição

“Mas ele ficou deslumbrado com a fama e só faz o que quer”, disse ao jornal Extra uma fonte ligada à família.

Recentemente, também foi revelado que a TV Globo não renovou o contrato com ele. “Por conta das polêmicas, houve uma grande falta de interesse do mercado publicitário em fechar contratos com Davi. Então, só renovaram com a Bia, Fernanda e Pitel”, explicou uma outra fonte, de acordo com o jornal.

Colecionando polêmicas

Davi passou a ter sua imagem veiculada negativamente por portais e sites de fofoca logo após a saída do BBB 24. Na primeira semana, o grande assunto era o conturbado rompimento do relacionamento de um ano com Mani Reggo.

Desde então, ele publicou fotos falsas de um termômetro para dizer que estava doente; apareceu sorrindo em fotos em meio à tragédia no Rio Grande do Sul; ser acusado de desviar dinheiro que angariou para os gaúchos; vídeos em clube de tiro; e, nesta semana, foi acusado de ameaçar a ex-affair Tamires Assis com uma arma de fogo.

Na última sexta-feira, 2, Tamires conseguiu uma medida protetiva na Delegacia da Mulher de Manaus. A influenciadora afirma ainda ter sido vítima de violência psicológica por parte do baiano. Ele nega. Ao Portal A TARDE, a equipe jurídica afirmou que as informações passadas por Assis são falsas.

"Esta informação é totalmente infundada e carece de qualquer base factual. Estamos tomando todas as medidas legais cabíveis para identificar e responsabilizar os responsáveis por esta difamação", pontua.

A defesa dele completa: "Davi Brito reafirma seu compromisso com a verdade e a transparência, e lamenta profundamente que informações equivocadas estejam sendo divulgadas, causando confusão e possíveis danos à sua reputação".

Vida de luxo

Apesar das polêmicas, Davi passou a ostentar uma vida de luxo nas redes sociais. É constantemente visto andando de lanchas e jetskis pela Baía-de-Todos-os-Santos, e também comprou uma mansão na Linha Verde para alugá-la.

Em Salvador, vive em um apartamento de luxo, e também circula pela capital baiana com uma SW4, carro avaliado em mais de R$ 400 mil.

Na parte publicitária, Davi deu sinais de recuperação. Após não ter o acordo renovado com a Globo, o ex-BBB acabou fechando com o grupo Arena Esportiva, a mesma empresa envolvida na polêmica que o fez perder o contrato com a Esportes da Sorte, que é patrocinadora do BBB e havia anunciado o ex-motorista por aplicativo como embaixador.

Ainda assim, fontes ligadas ao baiano dizem que ele ainda inspira cuidados pela baixa capacidade de gerar renda. Segundo essas pessoas, afastado de grandes patrocinadores, o baiano tem torrado o prêmio do BBB 24 sem encher a conta bancária com dinheiro de publicidade.