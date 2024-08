Record aumenta suspeitas de ida de Davi Brito para A Fazenda

Davi está cotado para entrar em A Fazenda - Foto: Divulgação | Globo

A Record aumentou os rumores de ida de Davi Brito para a próxima temporada de A Fazenda. A nova edição do reality show estreará em setembro.

Leia Mais:

>>> Apresentadora revela desejo em entrevistar Raquel Brito

>>> Davi e Mani desbancam famosos na lista dos mais seguidos da Bahia

>>> Davi vai ser gerenciado por marido de Simone Mendes? Entenda

No sábado, 10, a emissora paulista decidiu se manifestar contra um perfil fake que anunciou que o campeão do BBB estava fora do elenco da próxima edição.

A publicação - que foi postada em perfil apontado como sendo da comunicação da Record - em questão afirmou que Davi não havia sido convidado para A Fazenda.

Em comunicado à imprensa, a emissora de Edir Macedo, por sua vez, declarou que a notícia divulgada por esta página não partiu da produção oficial.

"Atenção! Este post é fake! A Record nunca fez esta postagem. O perfil acima é falso", disparou a Record, que acabou aumentando ainda mais os rumores de que Davi Brito possa entrar no reality show.