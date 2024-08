Davi e Mani desbancam famosos na lista dos mais seguidos da Bahia

Davi Brito, Ivete Sangalo e Mani Reggo - Foto: TV Globo / TV Globo (Fernanda Tiné) / Instagram Mani Reggo (Renan Benedite)

Há alguns meses, Davi Brito, campeão do BBB 24, e sua ex-namorada, a influenciadora Mani Rego, desbancaram grandes celebridades baianas em termos de número de seguidores e engajamento no Instagram.

Leia Mais:

>>> Davi vai ser gerenciado por marido de Simone Mendes? Entenda

>>> Ex de Davi, Mani rompe silêncio sobre boatos de romance com Lucas Buda

>>> Davi Brito pode ser preso? MP da Bahia se manifesta sobre caso

Embora tenham perdido milhões de seguidores após o BBB, ambos ainda estão entre os mais seguidos da Bahia, competindo com figuras como Ivete Sangalo, Leo Santana e Simone Mendes.

Confira a seguir o levantamento feito pela Coluna Sabendo Com Vini, do Portal MASSA!, sobre as celebridades mais seguidas no Instagram da Bahia.

Top 10 Celebridades mais seguidas da Bahia:

1. Simone Mendes - Cantora com 39,4 milhões

2. Ivete Sangalo - Cantora com 36,6 milhões

3. Simaria - Cantora com 27,1 milhões

4. Leo Santana - Cantor com 21,7 milhões

5. Lore Improta - Dançarina com 16,3 milhões

6. Sthe Matos - Influenciadora com 11 milhões

7. Mari Gonzalez - Ex-BBB com 9,9 milhões

8. Solange Almeida - Cantora com 9,2 milhões

9. Davi Brito - Ex-BBB com 9 milhões

10. Scheila Carvalho - Dançarina com 6,7 milhões

A ex-namorada de Davi aparece em décimo primeiro lugar das celebridades mais seguidas da Bahia. Mani Reggo chega a desbancar os cantores Caetano Veloso e Gilbero Gil no Instagram.

11. Mani Rego - Ex de Davi com 5,9 milhões

12. Cristian Bell - humorista com 5,2 milhões

13. Xanddy Harmonia - Cantor com 4,9 milhões

14. Abner Pinheiro - Influenciador com 4,4 milhões

15. Belle Daltro - Humorista com 3,9 milhões

16. Kevi Jonny - Cantor com 3,3 milhões

17. Caetano Veloso - Cantor com 2,5 milhões

18. Gilberto Gil - Cantor com 2,5 milhões

19. Carlinhos Brown - Cantor com 2,1 milhões

20. Rafa Moreira - Influenciador com 2,4 milhões