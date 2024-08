Davi vai ser gerenciado por marido de Simone Mendes? Entenda

Suposta negociação movimentou a web - Foto: Reprodução | Globo / Redes Sociais

O empresário Káka Diniz se manifestou sobre as especulações de que estaria fechando um futuro gerenciamento da carreira de Davi Brito. O marido de Simone Mendes é um dos sócios de uma das maiores agências do país, a NonStop Produções, que cuida da carreira de celebridades como Whindersson, Gkay e Carlinhos Maia.

Segundo o jornalista Gabriel Perline, o empresário viajou até Salvador para conversar pessoalmente com o ex-BBB sobre futuros trabalhos e ganhos financeiros.

No entanto, em seu Instagram, Káka desmentiu os boatos e ironizou: "Faz tampo que não como acarajé". O empresário disse, ainda, que não sabe como 'a imprensa criava tais notícias'.

Vale relembrar que, recentemente, a Globo decidiu não renovar o contrato com Davi pela falta de interesse não esperada do mercado publicitário em fechar acordos com o baiano.