Apresentadora revela desejo em entrevistar Raquel Brito

Raquel Brito pode ser entrevistada por Blogueirinha - Foto: Reprodução | Redes Sociais

A humorista e apresentadora Blogueirinha, revelou, em entrevista ao portal do jornalista Léo Dias, o desejo em entrevistar Raquel Brito, irmã de Davi Brito, vencedor do BBB 24.



Questionada, Blogueirinha se referiu a Raquel como a ‘it girl do momento’, e reforçou seu desejo de levar a baiana para o ‘De Frente com Blogueirinha’, seu programa de entrevistas nas redes sociais.

Leia também:

>> Inimigas? Mãe de Medina manda indireta para Yasmin Brunet

>> Caso Davi: Justiça baiana investiga graves acusações de ex

>> Davi Brito confirmado em A Fazenda? Atitude do baiano está causando



“Posso ser sincera? A Raquel Brito, eu quero entrevistar ela, a nova It Girl do momento. A Raquel Brito é a modelo, It Girl, influenciadora, é a Raquel Brito sim no De Frente com a Blogueirinha, eu sou louca para conversar com ela”, disparou.