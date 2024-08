Inimigas? Mãe de Medina manda indireta para Yasmin Brunet

Mãe de Medina comemorou vitória do filho - Foto: Reprodução | Instagram

A mãe do surfista Gabriel Medina, vencedor do bronze na noite desta segunda-feira, 5, Simone Medina, mandou uma indireta para a ex-nora, Yasmin Brunet, em comemoração à vitória do filho nas Olímpiadas Paris 2024. A mãe de Medina, que está no Brasil, comemorou a vitória.

“Estou feliz por ele, estou feliz que ele está feliz, estou feliz porque ele está lá com o Charles, isso para nós é uma grande vitória. A gente passou alguns períodos meio chatos, mas agora, graças a Deus, a gente voltou mais forte. Já vou avisando para os adversários, a gente está mais forte. Eles que esperem por nós”, disse Simone ao Cazé TV.

Quando se casou com Yasmin, Medina rompeu laços com a família. Na época, a mãe dos surfistas chegou a afirmar que foi expulsa da casa onde morava em Maresias, litoral de São Paulo, e que não tinha mais contato com os filhos. O casamento entre Medina e Yasmin durou de 2020 até 2022

Após ganhar o bronze nas Olimpíadas, o surfista usou as redes sociais para comemorar a vitória e citou Rebeca Andrade, Rayssa Leal e Hugo Calderano como exemplos do país.