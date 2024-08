Raquel Brito se pronuncia sobre situação de Davi: 'Tem que ter noção'

Raquel Brito se pronunciou nas redes sociais - Foto: Reprodução | Instagram

O clima esquentou novamente para o lado da família de Davi Brito. A irmã do vencedor do BBB 24, Raquel Brito, que chegou a ser citada no inquérito policial aberto pela dançarina Tamires Assis contra o ex-motorista por aplicativo, publicou um vídeo falando sobre "energia negativa".

No post em questão, ela reproduziu a fala de um influenciador que dizia: “financie seu apartamento em silêncio, faça as coisas em silêncio”. A reflexão falava que quando uma pessoa está prestes a realizar seus sonhos, ela não deve falar para outras pessoas.

No entanto, uma seguidora disse que o exemplo serve para o irmão dela, que tem o costume de ostentar suas conquistas nas redes sociais. Raquel interpretou a mensagem como se fosse uma indireta para Davi.

“De manhã cedo, eu fico me perguntando, as pessoas de hoje em dia mudaram, o mundo está mudado demais. Eu respondi dessa vez, mas já tinha respondido várias”, afirmando que já tinha dado devolutiva diversas vezes para a mesma pessoa.

Segundo Raquel, se a mensagem fosse para o irmão, ela teria enviado diretamente para ele. Os dois estão em uma relação boa.

A irmã de Davi disse que a mesma pessoa também já teria afirmado que ela era crente. “Em nenhum momento eu falei que eu era evangélica, eu sou afastada. Quando eu falo de Jesus, eu falo como uma pessoa normal fala. E é uma rotina minha. Eu deixo esses vídeos salvos para ouvir. Só que eu fico pensando nos comentários que vai ter”, afirmou.

De acordo com ela, esse é um problema que já vem sofrendo há muito tempo. “Antes eu ficava me oprimindo, de certo tipo de coisa. Chegou um momento que eu comecei a sentir palpitação no coração e isso fez muito mal para mim. A pessoa tem que ter noção que as pessoas que estão do outro lado da tela são seres humanos”.

“A pessoa quer jogar ódio gratuito. Eu também tenho coração, eu também tenho sentimento”, completou. Raquel Brito também reforçou a importância das pessoas procurarem ajuda psicológica.