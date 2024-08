Gabriel Medina conquista medalha de bronze e supera trauma de Tóquio

- Foto: William Lucas/COB

Gabriel Medina é medalhista olímpico! Na decisão do bronze no surf dos Jogos Olímpicos de Paris-2024, o brasileiro levou a melhor contra Alonso Correa, do Peru, e subirá ao pódio pela primeira vez. Nas ondas do Taiti, em Teahupoo, o tricampeão mundial superou o trauma de Tóquio-2020, quando terminou na 4ª colocação, e venceu a sua bateria.

Na soma de duas ondas, Medina fez 15.54 (7.77 + 7.77) pontos, superando o peruano, que ficou na casa dos 12.43. O resultado colocou o Brasil novamente no pódio da modalidade, já que Italo Ferreira conquistou o ouro na edição passada.

Na semifinal, o surfista perdeu para o australiano Jack Robinson por 12,33 pontos a 6,33 depois de esperar durante mais de cinco minutos por uma boa onda que lhe permitisse reverter essa desvantagem. Mas ela não chegou devido à falta de vento e o tricampeão da WSL só conseguiu surfar uma onda na bateria.

Com o resultado, o Time Brasil já pode confirmar mais duas medalhas ao quadro. Ainda hoje, a brasileira Tatiana Weston-Webb disputa a final do surf feminino, já tendo, ao menos, a segunda posição no pódio garantida.

"Eu estou muito feliz. Eu treinei muito para isso. Claro que eu queria o ouro, mas eu sou medalhista olímpico. Eu sinto que eu merecia muito essa medalha, então eu fico feliz de ter representado o meu país muito bem e hoje vai rodar a imagem com a medalha no peito", disse o brasileiro após a conquista.