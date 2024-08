Thiago Braz parabeniza atleta olímpico que quebrou recorde em Paris

Esta foi a segunda medalha de ouro de Duplantis - Foto: Ben STANSALL | AFP

O atleta do salto com vara, Thiago Braz, que ficou de fora das Olimpíadas de Paris após ser flagrado pelo antidoping com a substância ostarina, parabenizou o sueco Armand Duplantis, vencedor da prova onde conseguiu saltar 6,1m e superar o recorde de Braz nas Olimpíadas de 2016.



Ele usou as redes e publicou um vídeo que enaltece o campeão olímpico em Paris. Esta foi a segunda medalha de ouro de Duplantis, que já havia ido ao lugar mais alto do pódio em Tóquio-2020, quando saltou em 6,02.

Veja: