Sueco quebra recorde de brasileiro e conquista ouro no salto com vara

O sueco Armand Duplantis, maior nome do salto com vara da atualidade, se tornou campeão dos Jogos Olímpicos de Paris-2024 ao saltar para 6,10, superando o recorde do brasileiro Thiago Braz, de 6,03, no Rio-2016. Esta foi a segunda medalha de ouro de Duplantis, que já havia ido ao lugar mais alto do pódio em Tóquio-2020, quando saltou em 6,02.

A atual edição não contou com a presença do brasileiro, que não alcançou o índice olímpico e não pôde defender a marca. Desta forma, o sueco não teve grandes dificuldades para se tornar campeão, superando Sam Kendricks, com 5,95, e Emmanouíl Karalís, com 5,90.

Mesmo já com o lugar mais alto do pódio e superando o recorde olímpico, o atleta não se deu por satisfeito e aumentou o sarrafo. Com a altura de 6,25, nunca antes feita por qualquer outro atleta, o sueco errou nas duas primeiras tentativas, mas fez história ao conseguir na terceira e última oportunidade.

A melhor marca da carreira do sueco havia sido 6,24, em 10 de abril deste ano. Agora, além de bicampeão olímpico e ser detentor do recorde mundial, Duplantis também é o dono da melhor marca da história das olimpíadas e do mundo.