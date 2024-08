Brasil é dominado pelos EUA e está eliminado das Olimpíadas no vôlei

Jogadores da Seleção Brasileira de vôlei masculino - Foto: Gaspar Nóbrega/COB

A Seleção Brasileira de vôlei masculino disputou as quartas de final dos Jogos Olímpicos na tarde desta segunda-feira, 5, e acabou sendo eliminada para os Estados Unidos. Por 3 sets a 1, com parciais de 26/24, 28/30, 25/19 e 25/19, os comandados de Bernardinho não conseguiram reagir e ficaram pelo caminho. O Brasil encerrou a campanha na 8ª colocação, a pior desde 1972.

No retorno de Bernardinho ao comando da equipe, os brasileiros não conseguiram fazer uma boa campanha, com apenas uma vitória em quatro jogos. Esta é a primeira vez que a amarelinha não subirá no pódio ao comando do treinador, que soma dois ouros, duas pratas e dois bronzes.

No confronto, o Brasil até teve lapsos de um bom desempenho, mas acabou parado no bloqueio e ótimo ataque dos americanos. Os adversários souberam aproveitar os erros e espaços da equipe brasileira, que vive o pior momento da sua história recente.

“É difícil, né? Muito frustrante. Por mais que a gente soubesse que era difícil todo o percurso, a gente sempre acreditou. Aqui dentro existe uma cobrança muito grande por tudo que a gente fez nos últimos 20 anos. A gente sofre com uma derrota como essa, sabendo que a gente lutou, jogou de igual para igual em muitos momentos contra grandes equipes. Mas faltou. Hoje as equipes estão na nossa frente”, avaliou o capitão Bruninho.

Para os Estados Unidos, que avançou de fase, o próximo confronto será contra a Polônia, pela semifinal, na quarta-feira, 7, às 16h.