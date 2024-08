Filho de Wagner Moura chama atenção na web: “Gostoso igual ao pai”

Filho mais velho do ator Wagner Moura - Foto: Reprodução

Bem Moura, o filho mais velho do ator Wagner Moura, completou 18 anos na última sexta-feira, 9, e chamou a atenção nas redes sociais. Bem é filho de Wagner com a fotógrafa Sandra Delgado. O casal também tem outros dois filhos: Salvador, de 15 anos, e José, de 13 anos.

No dia do aniversário de Bem, um vídeo de 2022 começou a circular muito no TikTok e no X (antigo Twitter). O vídeo mostra Bem ao lado do pai durante o 21º Grande Prêmio do Cinema Brasileiro. O perfil que publicou o vídeo comentou: “E o filho do Wagner Moura, hein?”

Os internautas rapidamente reagiram ao vídeo. Uma pessoa escreveu: “A expressão do rosto igual ao pai, charme igual, hein! Tem o talento também, certeza!” Outra comentou: “Que menino lindo! O fruto não caiu longe do pé!” E uma terceira pessoa disse: “Que lindo, a genética gritou alto, gostoso igual ao pai”, completou.

