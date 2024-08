Relembre 'histórico de agressão' de Dado Dolabella citado por Piovani

Dolabella e Piovani namoraram em 2008 - Foto: Reprodução

Luana Piovani venceu Pepita Rodriguez, mãe de Dado Dolabella, na Justiça. A ex-sogra apresentou denúncia crime após a atriz afirmar que seu ex-namorado possui um "histórico de agressão", que incluia violência física contra a própria mãe.

A agressão de Dado contra Pepita não foi provada, mas o histórico de violência do ator inclui Luana Piovani e outras mulheres.

No caso de Luana, a loira conta que teve o braço quebrado. Imagens de segurança mostravam Dado empurrando atriz e a camareira, de acordo com a polícia. O exame de corpo de delito confirmou um tapa contra Piovani.

Dado foi condenado por lesão corporal leve, mas cumpriu a prisão em regime aberto. A condenação chegou a ser anulada, mas depois foi mantida no STJ.

Viviane Sarahyba também acusou Dado de violência. O ator foi proibido de chegar perto de Viviane. Posteriormente, ele foi condenado e a pena convertida e trabalho comunitário.

Marina Dollabela, sua prima e ex-namorada, foi outra vítima. Ela registrou boletim de ocorrência e relatou que os dois terminaram o relacionamento depois de "mais um caso de agressão".

Mulheres não foram as únicas vítimas. Ele, segundo o Uol, teria sido demitido da Record após partir pra cima de um produtor.

Durante entrevista a João Gordo, Dado e o apresentador trocaram empurrões depois que o ator ficou irritado com as provocações de João e quebrou uma mesa de vidro.

"Foi o que me fez ser quem eu sou hoje. Somos frutos dos nossos erros e acertos, mas, principalmente, daquilo que fazemos com nossos erros. Me envergonho, muito, perdi a cabeça, um dos motivos que também me fizeram ser vegano, ser menos impulsivo, reativo. Violência é energia, a mesma inferida é a mesma exalada. Precisamos transmutar e sem o perdão não transmutamos. Nos perdoar pelos nossos erros, perdoar o próximo e nos permitir encontrar um caminho melhor!", disse Dado sobre ter 'melhorado'.