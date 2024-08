Luana Piovani vence mãe de Dado Dolabella na Justiça

Luana Piovani não corre o risco de ser condenada - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Luana Piovani obteve uma vitória na Justiça contra Pepita Rodriguez, mãe de Dado Dolabella. A ex-sogra da atriz havia apresentado uma queixa-crime devido a uma declaração polêmica feita por Piovani.

Segundo informações do jornalista Ancelmo Gois, do jornal O Globo, Pepita moveu uma ação contra a ex-namorada de seu filho por causa das inúmeras entrevistas em que Luana afirmava que Dado tinha um histórico de agressão contra mulheres e que, segundo suas palavras, havia praticado violência física contra a própria mãe.

No entanto, Pepita não ficou satisfeita com o andamento do caso e encaminhou uma queixa-crime à polícia. De acordo com a legislação brasileira, é necessário que a suposta vítima decida representar contra a acusada para que o processo prossiga até o julgamento.

Como Pepita decidiu não se manifestar novamente e o prazo para a representação se esgotou, o caso foi considerado extinto. Assim, Luana Piovani não corre o risco de ser condenada por injúria e difamação, conforme previsto no processo.

