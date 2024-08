Irmão de delegada morta afirma que suspeito já bateu em padrasto idoso

Eu não cheguei a conhecer (Tancredo) pessoalmente, mas sei historias dele [...] Esse rapaz arrumou confusão com meu padrasto há uns três meses, bateu no senhor de 65 anos. Depois ele teve alguma briga com Patrícia também, minha mãe foi para ficar um mês com ela para cuidar do filhinho. Ele chegou a dizer que iria internar Patrícia em uma clínica psiquiátrica. Existe um histórico de agressões. Ela mandou fotos para gente na época de uma agressão, ela colocou medida protetiva, mas infelizmente voltou pra esse rapaz, e aconteceu o que aconteceu agora

Rafael Jackes - irmão da delegada Patrícia Jackes