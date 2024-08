Jurado do Miss: Dado Dolabella já foi acusado de agredir 3 mulheres

Dado Dolabella está sendo criticado após aparecer como jurado do Miss Brasil - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Dado Dolabella se tornou assunto nas redes sociais nesta terça-feira, 6, por causa do anúncio de que será jurado do Miss Brasil 2024. A escolha do seu nome tem sido criticada por internautas que estão lembrando as acusações de agressão que ele já sofreu.

O caso mais conhecido envolvendo o ator foi com Luana Piovani, mas não foi o único em que ele protagonizou nos últimos anos. O famoso também chegou a ser preso.

A seguir, relembre vezes em que Dado Dolabella foi acusado de praticar violência contra mulheres:

Luana Piovani

A acusação grave mais conhecida do público, sem dúvida, ocorreu em 2008. À época, Dado e Luana Piovani namoravam, e o momento da agressão foi registrado pelas câmeras de uma boate no Rio de Janeiro.

Na ocasião, além de ter dado um tapa na famosa - como mostrou o exame de delito - o ex-A Fazenda também empurrou e agrediu Esmeralda Honório, uma camareira que tentava apartar a briga.

Ele foi indiciado por lesão corporal leve e condenado a 2 anos e 9 meses de prisão em regime aberto. Além disso, Dolabella também foi condenado a pagar R$ 40 mil a Esmeralda.

Viviane Sarahyba

Anos depois, Viviane Sarahyba foi quem acabou sendo alvo do famoso, quando eles estavam casados. A publicitária processou o ator e garantiu ter sofrido diversas agressões físicas.

Em 2014, a Justiça decretou pena de prestação de serviços e comparecimento a sessões de grupo reflexivo a Dolabella por ofensas a Viviane

Marina Dolabella

O caso mais recente ocorreu quando o artista estava namorando sua prima, Marina. Em 2020, ela registrou queixa e garantiu ter sido agredida pelo namorado com tapas, socos no rosto e puxões de cabelo.

Apesar de Dado Dolabella ter negado as acusações, informações mostram que a polícia compareceu ao condomínio onde o ator morava após denúncias de agressão à namorada.