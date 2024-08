Acusado de agressões, Dado Dolabella vira jurado do Miss Brasil

Dado Dolabella foi anunciado como jurado do Miss Brasil - Foto: Reprodução | Redes Sociais

O anúncio de Dado Dolabella como jurado do Miss Brasil 2024, nesta terça-feira, 6, está causando grande polêmica. O ator foi definido para ser um dos responsáveis por escolher a mulher mais bonita do Brasil no evento que ocorrerá na quinta-feira, 8, em São Paulo.

Nas redes sociais, a escolha do namorado de Wanessa Camargo acabou rendendo polêmica. "Pena. Um homem acusado de agressão a mulher é convidado para um concurso de miss, onde elas falam sobre as próprias superações?", criticou uma pessoa.

Outras pessoas também lembraram das acusações de agressões sofridas pelo famoso. "E que um cara que carrega várias Marias da Penha nas costas e está fazendo como jurado num concurso feminino?", disparou mais um.

O caso mais polêmico envolvendo Dado Dolabella ocorreu com a então namorada Luana Piovani em outubro de 2008. Em uma boate na Zona Sul do Rio, onde os dois brigaram e o famoso empurrou a atriz no chão.

Ele chegou a ser condenado em primeira instância por dois anos e nove meses, mas absolvido em 2016.

