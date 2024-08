Fábio Jr ignora polêmica de Fiuk e se declara para filha

Fábio Jr reagiu após publicação da filha - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Fábio Jr usou o perfil do Instagram pela primeira vez, nesta segunda-feira, 12, após o polêmico desabafo feito por Fiuk contra ele no Dia dos Pais. O cantor veterano, de 70 anos, surpreendeu hoje com declaração à filha.

A cantora, que fez aniversário, compartilhou um vídeo ao lado do artista e afirmou: "Dia do gordinho + meu dia. 38 anos e muito amor pra dar".



Nos comentários, Fábio Jr logo enviou uma mensagem para a filha. "Gordinha! Eu te amo muitão, filha! Que Deus te abençoe, te ilumine, te oriente e te proteja sempre! Como é bom ver você tão linda e tão feliz", escreveu o famoso.

O cantor esteve no aniversário da filha um dia depois de Fiuk chamar a atenção do público com um post de Dia dos Pais em que lamentava a ausência dele.

"Feliz Dia dos Pais para você que mesmo ausente deixou uma marca importante na minha vida. Pai, eu nem sei explicar o tamanho da dor que é te ter tão longe. É triste sentir que alguém que deveria dar amor, suporte e carinho, não quer nem saber de você. A sua ausência me faz falta todos os dias", disparou o ex-BBB.

Fiuk, Tainá e Krízia são filhos do famoso cantor com a artista plástica Cristina Karthalian. Já Cleo, sua primogênita, é fruto da relação com Gloria Pires, e Záion, o caçula, do antigo casamento com Mari.