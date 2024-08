Roberto Carlos fora da Globo? 5 nomes podem assumir especial clássico

Especial de Roberto Carlos tem seu fim apontado na Globo - Foto: Globo | Fabio Rocha

Roberto Carlos poderá deixar um grande buraco na grade de fim de ano da Globo. O cantor faz parte da história do canal com seus clássicos shows especiais, que tradicionalmente são exibidos no mês de dezembro. Alguns substitutos são sempre especulados pelo público.

O canal não confirma nenhuma mudança quanto à situação do Rei. Porém, segundo o jornalista Ricardo Feltrin, o contrato entre as partes tem validade até o dia 31 de dezembro de 2025. Com isso, o Especial de Natal do Roberto Carlos do ano que vem deverá ser o último.

Confira alguns possíveis nomes que podem herdar o especial de Roberto Carlos:

Fábio Jr

Um dos nomes que frequentemente aparece na lista de preferidos da emissora para assumir um programa de fim de ano musical é o de Fábio Jr. O cantor é citado por possuir um público semelhante ao de Roberto Carlos e ter uma linha mais romântica. O artista, assim como o Rei, também conseguiria "abraçar" telespectadores da terceira idade da Globo.

Luan Santana

Apesar de ter maioria de público jovem, Luan Santana é um dos sertanejos mais conhecidos da atualidade, tem gravações com artistas de diferentes gêneros musicais e também é conhecido por seu romantismo. O sertanejo não costuma se envolver em polêmicas e mantém boa relação com a Globo. Inclusive, recentemente, ganhou um especial de fim de ano.

Ivete Sangalo

Caso seja chamada para ocupar o posto de Roberto Carlos, Ivete Sangalo poderá fazer história. A cantora é "queridinha" da direção da Globo e, no ano passado, teve um show ao vivo transmitido pela emissora em pleno período de fim de ano. Isso é algo raro, principalmente em um período do ano com pouco engajamento comercial. Ivete também faz "a linha Roberto Carlos", com amizades no meio artístico e com músicas em diferentes gêneros musicais.

Daniel

O sertanejo é conhecido pelo sertanejo romântico e também por agregar ao público mais velho. Daniel já foi contratado da Globo e tem ótima relação com a emissora. Ele ainda tem forte conexão com católicos, audiência grande no mês de dezembro para o canal carioca.

Zeca Pagodinho

Com 40 anos de história, Zeca Pagodinho já foi especulado para ocupar o lugar de Roberto Carlos. Ele, inclusive, comentou sobre o assunto. Em entrevista para o Quem Pod, Pode, no YouTube, o sambista reagiu ao ser questionado a respeito de substituir o Rei: "Depende. Se for rápida [a gravação]", declarou.