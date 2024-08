Edson Gomes expulsa influencer 'malandrinha' no 'Rancho do Maia'

Cena aconteceu ao som de ‘Perdido de Amor’, um dos maiores clássicos do Reggae - Foto: Reprodução | Instagram

O cantor Edson Gomes se envolveu em uma polêmica nas redes sociais após um show no ‘Rancho do Maia’, reality show virtual promovido pelo influenciador Carlinhos Maia. Enquanto se apresentava no palco da festa, o artista foi surpreendido por “Pônei da Danda”, influencer que já ultrapassa o número de 1 milhão de seguidores no Instagram. Com um jeito ‘malandrinha’ de ser, Pônei tentou sensualizar ao lado de Edson Gomes e acabou desagradando o cantor.

A cena aconteceu ao som de ‘Perdido de Amor’, um dos maiores clássicos do Reggae brasileiro. Sentado em uma cadeira, Edson Gomes estava soltando a voz quando Pônei da Danda se aproximou. Prontamente, ele fez um gesto de negação com a cabeça, mas não foi atendido. Com a insistência, o cantor decidiu usar as mãos para passar o recado de que não queria companhia ou alguém para dançar ao lado dele.

A situação dividiu opiniões na internet, com pessoas criticando a atitude do cantor e outras classificando Pônei da Danda como uma pessoa inconveniente. “Esse cantor é nada simpático”, disse um homem. “Podia ser mais educado!”, sugeriu uma moça.

Porém, a maior parte da galera elogiou a postura de Edson Gomes. “Certíssimo, o palco é do artista!!! As pessoas estão cada vez mais ridículas!”, comentou uma mulher. "Triste saber que um artista como Edson Gomes precisa tocar num ambiente como esse onde ninguém realmente valoriza a riqueza musical dele", desabafou uma fã.