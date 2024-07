Deborah Albuquerque sai em defesa de Deolane em treta com Fiuk

- Foto: Reprodução | Instagram

Rivais em 'A Fazenda 14', Deborah Albuquerque surpreendeu ao sair em defesa de Deolane Bezerra na polêmica com Fiuk.

Nos últimos dias, a advogada e o cantor trocaram acusações. Segundo ela, o relacionamento era falso para gerar engajamento na web e rendeu, inclusive, um contrato milionário a Fiuk.

Ela também afirmou que ele tentou agarrá-la enquanto ela dormia. "Você tentou me agarrar lá no rancho, eu dormindo. Fui dormir na rede. Fiquei três dias e vim embora porque você estava me incomodando. Chato. Iludido. Querendo falar que pegou várias gostosas e eu tenho que ficar com você porque você já pegou várias gatas? Nunca te iludi. Não sou a vilã da história".

Após assistir as lives, Deborah Albuquerque afirmou que, nesta história, Deolane não está errada.

"Bem feito pro Fiuk, bem feito! Ela não tá errada, Deolane não está errada dessa vez. Se vocês analisarem friamente, se a gente analisar o que ela falou, ele não se apaixonou por ela, ele não estava ali apaixonado pela mulher mais velha. Ele tava ali pelo engajamento, algumas coisas que ela fala nesse vídeo fazem total sentido", iniciou ela, que seguiu.

"Ele foi pro rancho [do Maia] e contou essa novelinha porque ele quis. Ele não tem nada de vítima nessa história, vocês podem gostar dela, ou não gostar, ela não tá errada. Ele foi pelo número, pelo hype e agora ele tá doído porque não tá gostando que tá falando o nome dele em entrevista".

