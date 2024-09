Ivete viraliza nas redes sociais ao se ouvir na rádio; veja vídeo

Ivete foi elogiada pelos internautas - Foto: Reprodução | Instagram

A cantora Ivete Sangalo viralizou após fazer uma live em seu perfil e gravar um momento inusitado na noite desta quarta-feira, 10. A artista se filmou cantando e a reação dela ao se ouvir rendeu momentos divertidos.

Ela estava no carro, abriu uma live e começou a cantar uma versão de ‘Coleção’, de Cassiano, gravada na época em que ela ainda era da Banda Eva. No momento de descontração com os fãs, Ivete brincou de estar gravando um clipe.

“Canta pra c*r*lho, hein? Atenção Brasil, bate na palma que ela canta”, disse. A cantora revelou que considera o momento de volta para casa ouvindo música como uma terapia.

Os fãs da artista aproveitaram para elogiar e agradecer a ela pela live. “Ivete tu é a melhor do mundo”, comentou uma pessoa. Outra escreveu: “Essa energia sim eu amo”. “Caraca, uma simples live com músicas tocando na rádio e a mulher simplesmente salva o seu dia!”, disse mais uma internauta. “A melhor terapia que existe com a melhor cantora do mundo”, afirmou mais uma.

Ivete agradeceu aos fãs pelo carinho e prometeu um grande show no Rock in Rio no dia 20 de setembro.

“Amo vocês. Uma noite maravilhosa, se preparem que mamãe vai chegar no Rock in Rio botando para quebrar. Vai ser muito especial, amo vocês. Eu sou uma mulher relapsa quanto a internet, mas vocês entendem que é nesse ócio, que não é ócio, que é onde a mamãe se conecta”, disse.

