Sauna, lago e mais: Ivete compra mansão de R$ 5 milhões nos EUA; fotos

Imóvel de Ivete - Foto: Reprodução / YouTube

Ivete Sangalo atualmente se divide entre a casa de possui em Praia do Forte (BA) e seu apartamento no Morada dos Cardeais, em Salvador, mas adquiriu recentemente um novo imóvel. A cantora agora possui uma mansão em Orlando, nos Estados Unidos, próximo aos parques da Disney.

Localizado em Lake Nona, a residência possui cinco suítes, sendo a master com banheira vitoriana e closets separados, escritório, sala íntima e cozinha de apoio no segundo andar, pé direito alto e sala de estar, jantar e cozinha num só ambiente integrado, no térreo.

Leia mais:

>> Léo Santana, Ivete e mais: veja o antes e depois de famosos baianos

>> Ivete se manifesta após acusação de maus-tratos a cães por show

>> Prima de Ivete sofre gordofobia em clínica de Salvador: "Frustrada"

Na parte externa existe área gourmet com forno para pizza e o típico churrasco americano, além de sauna, espreguiçadeiras e cadeiras ao redor de uma lareira externa e a piscina, todos com vista do imenso lago que dá nome ao condomínio, além de garagem para quatro carros.

Segundo o jornal Extra, uma residência como essa custa aproximadamente R$ 5 milhões e foi negociada pela brasileira Vivi Branco, que já foi corretora e Deborah Secco, Simone Mendes, Rodrigo Faro, entre outros famosos.

Veja fotos:

| Foto: Reprodução / YouTube

| Foto: Reprodução / YouTube

| Foto: Reprodução / YouTube

| Foto: Reprodução / YouTube

| Foto: Reprodução / YouTube

| Foto: Reprodução / YouTube

| Foto: Reprodução / YouTube

| Foto: Reprodução / YouTube

| Foto: Reprodução / YouTube