Scheila Carvalho explica reversão de procedimento: "Perdi contratos"

Scheila Carvalho chamou a atenção nas últimas semanas ao decidir pela reversão de um procedimento estético. A famosa retirou o ácido hialurônico que aplicou no rosto e explicou ao Portal A TARDE o motivo da decisão.

A ex-dançarina do É o Tchan contou em entrevista que está muito feliz com a novidade. "Eu vi vários comentários [depois da reversão] dizendo 'Scheila voltou' e, realmente, eu voltei e comecei a me ver", sinalizou.

Ainda na entrevista, ela ressaltou: "Pessoalmente não estava tão [diferente], mas nas fotos e vídeos... Não sei se a imagem ou a luz estava deixando meu rosto muito grande. Eu estava realmente ficando insatisfeita".

"Perdi alguns contratos por causa disso. Mas que bom que consegui reverter, dar a volta por cima e aprender com isso", desabafou Scheila Carvalho, que optou pela retirada do ácido hialurônico do seu rosto.

O ácido hialurônico é uma substância presente no corpo humano e possui propriedades hidratantes e estimulantes de colágeno. Com a idade avançando, é normal a redução da substância. Por isso, muitos famosos têm aderido ao procedimento estético que visa repor o ácido por meio de aplicações tópicas ou injetáveis.

Scheila reforçou o cuidado que as pessoas precisam tomar: "A gente tem que saber dosar, tem que medir. Beleza é fundamental e precisamos ter cuidado. Que bom que temos redes sociais... Até os haters ajudam a gente".

"Sou uma pessoa segura, não entrei em depressão e procurei ajuda de profissionais para reverter isso. Estou feliz", completou a famosa.