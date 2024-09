Scheila Carvalho remove ácido hialurônico do rosto: "Beleza natural"

Ex-dançarina revelou que não estava satisfeita com sua aparência atual - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Scheila Carvalho, aos 50 anos, optou por remover o ácido hialurônico de seu rosto. Nesta segunda-feira, 2, a a ex-dançarina revelou que não estava satisfeita com sua aparência atual, sentindo que seu olhar e sorriso estavam artificiais.

A artista expressou sua satisfação com o resultado da remoção, que foi realizada em duas sessões. "Olha só como meu olhar ficou mais aberto! Recuperar a naturalidade do meu olhar e do meu sorriso foi a melhor sensação", disse ela. "Estou chocada", completou.

O médico responsável pelo procedimento explicou: "Ao remover o excesso de ácido hialurônico, liberamos a musculatura, que estava sobrecarregada. Reduzindo essa estrutura, proporcionamos um olhar mais aberto, já que o produto estava excessivamente posicionado na musculatura. Agora, o olhar da Sheila voltou a ser mais natural."