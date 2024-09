Grazi Massafera surpreende, exibe topless e recebe elogios

Grazi Massafera mostrou corpão em foto de topless - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Grazi Massafera usou as suas redes sociais, nesta segunda-feira, 2, para compartilhar cliques feitos no mês passado e comemorar a chegar de setembro. Em uma das fotos, a atriz apareceu fazendo topless.

No carrossel, divulgado no Instagram, Grazi postou mostrando o seu novo visual, com o cabelo dourado, enquanto se prepara para malhar. Ela também surgiu curtindo a sua casa com seus bichinhos de estimação e fazendo topless à beira da sua piscina.

"Isso foi mês passado. Seja bem-vindo, setembro!", escreveu a ex-atriz da Globo. Nos comentários, fãs demonstraram animação com a postagem.

Uma pessoa comentou: "Difícil a vida tendo a Grazi no mundo". "Maravilhosa demais", disse outra. "Como pode ser tão linda! Aff, minha crush de sempre", falou uma terceira.

Confira a postagem: