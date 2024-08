Cauã Reymond e Luiza Watson terminam namoro; saiba motivo

O ator Cauã Reymond e a cirurgiã dentista Luiza Watson - Foto: Reprodução | Redes Sociais

O ator Cauã Reymond e a cirurgiã dentista Luiza Watson, após um ano de relacionamento, deram um basta na relação. O namoro discreto do galã da TV Globo teve seu fim. O motivo do término, inclusive, já é de conhecimento do público.

Parece que o casal não tinha tanta conexão, além de discordarem de algumas opiniões. A mulher não teria se acostumado com a rotina do ator, segundo o portal Circo da Mídia. Luiza e Cauã sempre viveram um relacionamento longe dos holofotes, sem assumir o romance publicamente. A cirurgiã dentista era vista constantemente na casa do artista na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro.

>>> Leia também: Concurso elege “vagina mais bonita do Brasil”; votação está aberta

Vale ressaltar que Watson sempre falou sobre o namoro abertamente aos amigos mais próximos. Em determinado momento, os dois chegaram a usar pulseiras iguais, selando o amor e demonstrando que o relacionamento estava cada vez mais sério. Ambos acreditavam que estavam apaixonados ao ponto de a namorada já ter conhecido Sofia, filha do ator com a atriz Grazi Massafera.

Essa foi a primeira tentativa de relacionamento de Cauã Reymond desde o fim do casamento com a atriz Mariana Goldfarb. Os dois anunciaram o fim do casamento em abril do ano passado.