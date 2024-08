Concurso elege “vagina mais bonita do Brasil”; votação está aberta

Modelo e influenciadora Maitê Sasdell, ganhadora da primeira edição do concurso, realizada em 2021 - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Está de volta o concurso de beleza que vai eleger a “vagina mais bonita do Brasil", com a sua segunda edição. A disputa envolve 26 mulheres que representam cada estado brasileiro na competição pelo prêmio de R$ 10 mil.

De acordo com Ana Otani, fundadora do concurso, modelo e especialista em conteúdo adulto, no total foram mais de cinco mil inscrições: "Nosso corpo de jurados analisou cada perfil e selecionou 26 candidatas que irão para o concurso", explicou Otan.

As votações acontecem de 3 de agosto a 10 de setembro. O público poderá eleger a “vagina mais bonita do Brasil" no site oficial do concurso (ppkbrasil.com.br), e o resultado será divulgado na mesma data de encerramento.

Ana Otani também é uma das musas do OnlyFans no Brasil. A modelo mantém perfis adultos em diversas plataformas, além de ser conhecida por ter leiloado sua virgindade pelo valor de R$ 800 mil. Já a ganhadora da primeira edição do concurso, realizada em 2021, foi a modelo e influenciadora Maitê Sasdelli.